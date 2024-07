Xavier Niel classé 9ème fortune de France par le magazine Challenges

Le créateur de Free a vu sa fortune bondir entre 2023 et 2024 ce qui le propulse dans le top 10 des fortunes de France de Challenges.

Chaque année, Challenges publie un classement des 500 plus grandes fortunes de France. Si Bernard Arnault et sa famille occupent la première place avec 190.3 milliards d’euros à son actif, Xavier Niel a lui aussi largement profité de l’année 2023.

En effet, le fondateur d’Iliad, qui a pris de l’ampleur pour devenir le 6e groupe télécoms européen avec un chiffre d’affaires estimé à 9.4 milliards d’euros affiche une fortune de 22.1 milliards d’euros, dont 19 milliards de participations non cotées. En effet, outre le groupe qui détient Free, le milliardaire a aussi des participations dans Vodafone, Eir, Milicom pour lequel une OPA a été lancée. Mais ce n’est pas tout, Xavier Niel investit également énormément dans de nombreuses start-up, est propriétaire de Station-F et possède 28% d’Unibail Rodamco Westfield dont la valeur a pris 60% en un an.

Sa fortune globale a presque doublé par rapport à l’année dernière, avec une hausse de 10.6 milliards d’euros en un an. Ce qui le place, lui et sa famille, à la neuvième place du classement du magazine, soit deux places au-dessus de son classement en 2023.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox