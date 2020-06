Canal+ lance une nouvelle vente privée “exclusive” incluant toutes ses chaînes TV, disponible sur toutes les box

Du cinéma, du sport et des séries en live et en replay, Canal+ lance ce matin une nouvelle offre sur Veepee. Il s’agit d’un abonnement à toutes ses chaînes à 14,90€/mois pendant 24 mois, accessible sur les box des opérateurs.

Jusqu’au 17 juin prochain, Canal+ propose pour toute nouvelle souscription directement sur le site d’e-commerce, les chaînes Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Séries, Canal+ Family, Canal+ Décalé mais aussi les canaux digitaux Canal+ Premier League, Canal+ Formula One et Canal+ Moto GP ainsi qu’un catalogue de programmes en replay avec Canal + à la demande, le tout à 14,90€/mois pendant deux ans au lieu de 34,90€/mois. A l’issue des 24 mois, le contrat d’abonnement sera renouvelé sauf résiliation pour 12 mois au tarif en vigueur à la date de reconduction (à titre indicatif au 8 juin 2020 pour un engagement de 12 mois : 39,90€/mois).

L’offre est disponible par satellite, sur les box des opérateurs et notamment sur les Freebox (Adsl et fibre) mais aussi sur la TNT. Inclus également, le multi-écrans de myCANAL, un service permettant de profiter d’une sélection de chaines ainsi que des programmes inclus dans votre abonnement Canal+ depuis PC/MAC ou via l’application myCANAL depuis tablette/smartphone (iOS, Android et Windows phone), Apple TV et Android TV. Un service limité à une seule connexion à la fois, sauf abonnement à une offre spécifique. L’avantage Multisports est offert pendant 3 mois puis 10€/mois sans engagement.