Nouvelle promo dans la boutique en ligne : 200€ de réduction pour l’achat du Huawei P40 Pro

Le Huawei P40 Pro bénéficie d’une baisse exceptionnelle de 200€ dans la boutique Free Mobile.

Nouvelle réduction pour le flagship de Huawei se passant des services de Google. Le Huawei P40 Pro avec 256 Go de stockage et dans son coloris argent, est désormais proposé à 899€ au lieu de 1099€ au tarif normal. Il est également possible de l’acheter en 4 fois sans frais, moyennant 401€ à la commande (au lieu de 601€) puis trois fois 166€ sans frais.

Si vous vous posez des questions concernant l’absence des services Google sur le smartphone et ce qu’elle implique, il existe une page dédiée sur le site Free Mobile afin de savoir à quoi s’en tenir.