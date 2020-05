Free met à jour sa nouvelle carte interactive pour informer les abonnés de l’arrivée de la fibre à leur domicile

Lancée début mars, la nouvelle carte officielle de Free pour tester votre éligibilité à la Fibre et rester informé à chaque étape du raccordement, se met à jour.

Idéale pour les abonnés ADSL désireux de passer à la fibre et aux futurs clients de Free, la nouvelle carte interactive de l’opérateur a reçu une nouvelle mise à jour, une occasion de connaître son éventuelle éligibilité à la fibre si ce n’était pas le cas jusqu’à présent. Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de saisir son adresse postale, pour connaître l’avancement du déploiement FTTH dans votre zone d’habitation et votre domicile.

Si vous adresse n’est pas encore éligible, il vous sera alors proposé de suivre l’avancement des travaux, en saisissant vos coordonnées. Free en profite pour faire le point sur la démocratisation de sa fibre sur le territoire avec plus de 15 millions de foyers éligibles.

Merci à Busyspider !