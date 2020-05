Chaînes cinéma gratuites pour tous les abonnés Freebox : les films à ne pas louper dès aujourd’hui

Le 7ème art, ça continue pendant le déconfinement pour tous les abonnés Freebox. Malgré l’arrêt de la mise en clair de plusieurs chaînes ciné le 11mai, il y a encore de quoi se divertir sur Freebox TV. TCM Cinéma (canal 123) reste accessible gratuitement jusqu’au 28 mai prochain. Incluses dans le bouquet basique, Paramount Channel (52) et RTL9 (29) valent elles aussi le détour. Presque cinéphile, Univers Freebox vous souffle ses incontournables des prochains jours !

Vendredi : Steven Spielberg, Ridley Scott ou David Fincher, faites votre choix

Du Spielberg et un requin des plus féroces à 20h45 sur RTL9. Vous l’avez deviné, “Les dents de la mer” vous fera réfléchir à deux fois avant de retrouver les plages ou pas ! Souvent copié sans faire mieux, ce film-culte reste aujourd’hui « La » référence du genre.

Suivra un film de guerre des années 2000 réalisé par Ridley Scott : “La chute du Faucon noir”. L’histoire, “en 1993, pour mettre un terme à la guerre civile qui ravage la Somalie, un commando américain projette d’enlever plusieurs chefs miliciens, l’opération vire au fiasco”. Un véritable traquenard.

A voir et à revoir, encore et encore. A 22h40 sur TCM Cinéma, place à une pépite : Fight Club de David Fincher avec Brad Pitt et Edward Norton au meilleur de leur forme. Allez, on pénètre au coeur de la schizophrénie et de la satire de la société de consommation.

Samedi : de la science-fiction et deux chefs d’oeuvre

Ben Affleck incarnant le super agent Jack Ryan dans adaptation plutôt réussie d’un best-seller de Tom Clancy, cela vous tente ? RTL9 diffusera à 20h45 “La somme de toutes les peurs”.

Lui emboîtera le pas à 22h50, Looper, un film de science-fiction avec Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis, Emily Blunt, rien que ça. Un petit bijou sur le thème du voyage dans le temps !

A ne pas louper également, un chef-d’oeuvre du 7ème art à 20h50 sur TCM Cinéma : Elephant Man de David Lynch. Incroyablement maîtrisé, une image noir et blanche forte, une composition de John Hurt qui donne toute l’épaisseur nécessaire, un plaidoyer au droit à la différence. Sublime.

Ne zappez pas, suivra un autre grand film du réalisateur à 22h50, “Blue Velvet”, le pitch : Deux étudiants mènent une enquête policière loufoque dans une petite ville pittoresque au milieu de personnages haut en couleur.” Le casting est alléchant : Isabella Rossellini, Dennis Hooper et Kyle McLachlan !

Autre alternative de début de soirée sur Paramount Channel, plus exactement à 20h40 : “Limitless”, une nouvelle drogue donne des ailes et un savoir infini à un écrivain raté qui va devenir un génie de Wall Street.

Dimanche : entre justice et injustice

A 18h10 sur TCM Cinéma, Out Of Africa : emblème d’un certain style de cinéma américain, ce film fleuve aux 7 oscars de Sydney Pollack joue sur des décors naturels splendides – Afrique oblige. le film aux 7 oscars de Sydney Pollack. Après une déception amoureuse, la jeune Danoise Karen décide de se marier et de s’embarquer pour l’Afrique. Vite délaissée par un mari volage, elle se consacre à la culture des caféiers et fait figure de pionnière.

De l’action à tout va sur le même canal à 20h50 dans “Demolition Man” avec Sylvester Stallone. L’histoire : En 2032, à San Angeles, la violence a été éradiquée. Un tueur psychopathe condamné profite d’une visite médicale pour s’évader. Pour le neutraliser, son ennemi de toujours est réanimé, un flix cryogénisé à cause d’un homicide par imprudence.” Cela tombe, Stallone vient d’annoncer préparer la suite !

Pour les fans de film d’horreur/thriller ! Retrouvez ensuite une Nicole Kidman plus glaçante que jamais dans “Les Autres” à 22h40. De quoi vous hanter l’esprit !

Pas convaincu. Tentez avant de rejoindre les bras de Morphée, Prisoners à 22H20 sur RTL9 avec Hugh Jackman (X-Men) et Jake Gyllenhaal. “Un père désespéré décide de rendre sa propre justice, en enlevant et en torturant l’homme qu’il croit être responsable de la disparition de sa fille de 6 ans.”

Le semaine prochaine : angoisse, action et du rire

Lundi 18 mai :

A 20h50 sur TCM Cinéma, un film tiré d’une fameuse série TV des années 60 : “le Fugitif”. Autant la série était répétitive, avec une action typique de l’époque, genre Les Envahisseurs, autant le film est moderne, nerveux et bourré d’action.

A 22h45 sur RTL9, “L’enquête”, un thriller captivant, nerveux et bourrée d’Adrénaline. Banques, blanchiment d’argent et morts en séries au programme.

Mardi 19 mai :

A 22h25, de l’angoisse sur TCM Cinéma dans “Enemy” avec Jake Gyllenhaal, Mélanie Laurent. Imaginez-vous menant une vie paisible avec votre fiancé(e) lorsqu’un jour vous découvrez votre sosie parfait. Que feriez-vous ?

Mercredi 20 :

Des gags à mourir de rire dans la comédie policière “Very Bad Cops “(2010) sur RTL9 à 20h45. Le casting est XXL : Will Ferrell, Mark Wahlberg, Samuel L Jackson, Dwayne Johnson, Michael Keaton et Eva Mendes.