Des sièges de l’Orange Vélodrome mis en vente par Orange et l’Olympique de Marseille

Orange et le mythique club de football Marseillais propose pour la quatrième fois à la vente des sièges de l’Orange Vélodrome. L’argent récoltée financera des programmes pour les enfants.

Une proposition qui devrait ravir les plus grands supporters du club de football de la cité Phocéene. Des sièges collector du stade vont être mis en vente. Sur les 300 sièges uniques fabriqués, 250 seront proposés à la vente sur internet durant l’année 2024. Les sièges sont constitué d’un siège du stade fixé sur une armature en métal au couleur du maillot extérieur de l’OM fabriquée par un ferronnier. Le siège collector mesure 76 cm de hauteur et pèse 8 kg. Chaque siège est numéroté et marqué par une plaque d’authenticité.

Ces derniers seront vendu au prix de 350 euros. Les bénéfices seront reversés au programme OV School créé par l’Olympique de Marseille et Orange. Ce programme permet a des jeunes de partir en vacances apprenantes durant l’été. Pour ceux qui souhaiterait ce procurer l’un de ces sièges, l’achat sera possible à partir de 18H sur le site Maison Transversale. Il faudra compter un délai d’expédition compris entre 30 et 60 jours.

Source : Allo Forfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox