Free lance le “super” start-over sur la Freebox Delta-Devialet

Free améliore son service start-over sur le Player Devialet en permettant de revenir encore plus loin dans temps.

Le start-over est la fonction qui permet de revenir au début d’un programme sur les chaînes linéaires. Free avait déjà fait évoluer ce service sur OQee il y a un mois pour certaines chaînes en permettant de revenir jusqu’à 4h en arrière, soit beaucoup plus qu’auparavant. Cette possibilité est désormais disponible sur le Player Delta-Devialet. Même mieux, elle est également étendue à davantage de chaînes, c’est à dire à la plupart des chaînes françaises nationales ainsi que thématiques.

Grace à ce “super” start-over, vous pouvez donc par exemple regarder les 4 derniers épisodes d’une série qui viennent d’être diffusés. Pour remonter dans le temps jusqu’à 4h, il suffit d’utiliser la touche “retour en arrière” de votre télécommande Delta-Devialet (et donc Freebox Pop également) jusqu’au début du programme souhaité. Cette nouveauté est par exemple très pratique quand on a raté un programme et que ce dernier n’est pas encore disponible en replay.

Free propose ainsi un service Start-over amélioré par rapport à ce qui existe chez d’autres opérateur ou certaines applications TV, qui ne permettent qu’un retour au début du programme en cours, mais reste encore derrière Canal+ qui permet de revenir jusqu’à 8h en arrière.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox