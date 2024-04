Free Mobile : plus de 1000 places à gagner pour les JO pour tout achat d’un Samsung Galaxy

Partenaire mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, Samsung lance un jeu concours afin de faire remporter des lots de 2 places pour des épreuves d’athlétisme et des matchs de football.

” Samsung vous mène vers la finale, plus de 1 000 places à gagner pour Paris 2024 pour l’achat de tout produit Samsung Galaxy”, tel est le message posté par Free Mobile actuellement dans sa boutique en ligne. Pour participer à ce grand jeu concours, trois conditions sont à respecter, à savoir acheter n’importe quel produit Samsung Galaxy (hors Galaxy Watch) du 17 avril au 26 mai 2024, compléter un formulaire en ligne en déposant le justificatif d’achat comme par exemple la facture. Il suffira ensuite de participer à un des deux jeux proposés et de réaliser le meilleur score possible, “plus tu achètes de produits plus tu as de chance de gagner”, précise le géant sud-coréen.

Le premier jeu est baptisé « Athlétisme ». La mécanique consiste “à déplacer un personnage de voie en voie, pour éviter des obstacles et attraper des bonus. L’utilisateur doit parcourir la plus longue distance possible et réaliser le meilleur score, dans un temps imparti fixe”, indique Samsung. Le second jeu s’appelle « Skateboard »), il s’apparente à un jeu de vitesse et d’adresse, “le participant doit parcourir un décor vallonné en allant le plus vite et loin possible, en sautant au-dessus des obstacles et en attrapant les bonus pour faire le meilleur score possible.”

Pas moins de 574 gagnants seront tirés au sort parmi l’ensemble des participations enregistrées, chaque gagnant aura la possibilité de choisir une personne accompagnatrice de son choix.

Pas moins de 60 lots de 2 places sont ainsi en jeu pour le tour préliminaire, 1er tour, repêchages d’Athlétisme le 3 et 8 août au Stade de France. 4 lots peuvent également être remportés pour le 1er tour, demi-finales d’Athlétisme le 9 août et 7 lots pour les finales du même jour.

Par ailleurs, 146 lots de deux places sont en jeux pour les éliminatoires de Football le 24, 27 et 28 juillet à 21h au Parc des Princes.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox