Abonnés Freebox : comment installer les équipements de télésurveillance de Qiara

L’installation de la solution de sécurité Qiara proposée aux abonnés Freebox est pensée pour être simple, mais il y a quelques détails à connaître. Univers Freebox vous propose pour cela un tutoriel vidéo dédié.

Free propose à ses abonnés Freebox un pack de sécurité Qiara à 199€, qui comprend une caméra de sécurité, un détecteur de mouvement, un détecteur d’ouverture, une sirène et un clavier pour activer et désactiver tout cela chez vous. Ce pack est piloté par une application dédiée et vous permet ainsi de surveiller votre logement ou, si vous optez pour un abonnement payant, de le faire surveiller par une société de télésurveillance.

Ces équipements doivent cependant être installés et si les manipulations sont assez simple, il convient de les réaliser correctement pour s’assurer d’une sécurité optimale. Dans cette vidéo, nous vous expliquons la marche à suivre.

