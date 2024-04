Android 15 prévoit une solution astucieuse pour améliorer l’autonomie des smartphones

La prochaine version de l’OS de Gogole entend proposer une nouvelle fonctionnalité bien pensée pour économiser votre batterie.

Dans la version Developer Preview 2 d’Android 15, on peut trouver de nombreuses petites fonctionnalités prévues qui peuvent faire envie. Outre l’envoi de messages par satellite, ou encore une nouvelle barre d’état, une feature inattendue prévoit de permettre un peu plus d’économie de batterie.

S’il est déjà possible sur Android 14 de régler la durée durant laquelle votre écran reste allumé sans le toucher, cela pourrait changer avec Android 15. En effet, une fonctionnalité permettant de réduire automatiquement le temps d’écran allumé est dans les cartons : concrètement, si vous avez réglé le temps d’écran sur une minute mais que vous ne regardez pas l’écran après 10 secondes, l’OS déterminera que vous n’utilisez plus le smartphone et l’éteindra avant la fin du délai.

Outre les économies d’énergie, cela évitera également aux curieux d’utiliser votre smartphone lorsque vous ne le regardez pas.

Source : 01net

