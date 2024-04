Thomas Reynaud devient le président de l’opérateur Tele2 dont Iliad va prendre les commandes

Le numéro 2 d’Iliad sera accompagné de deux autres directeurs du groupe dans ses fonctions chez Tele2 : Aude Durand et Jean-Marc Harion.

Changement de cap. Après l’annonce de l’entrée d’Iliad au capital de Tele2 en tant qu’actionnaire de référence, l’opérateur alternatif suédois avec 4,4 millions de clients répartis dans 4 pays a annoncé le ce 3 avril avoir proposé en prévision de son assemblée générale annuelle le mois prochain, la nomination de Thomas Reynaud comme nouveau président du conseil d’administration. L’actuel directeur général du groupe Iliad devient également administrateur de l’opérateur tout comme Aude Durand, nouvelle directrice générale déléguée d’Iliad et présidente du conseil d’administration de Scaleway et Free Pro. Enfin, Jean-Marc Harion, actuel PDG de Play et UPC Polska fait également son entrée en tant que membre du conseil afin d’accompagner Thomas Reynaud.

Le 26 février 2024, Freya Investissement, société contrôlée conjointement par Iliad et son président et fondateur Xavier Niel par l’intermédiaire de NJJ Holding, a conclu un accord pour acquérir la totalité des parts de Kinnevik dans Tele2. La transaction se déroulera en trois étapes. La première d’entre elles a été achevée, ce qui a permis à Freya de détenir environ 3,49 pour cent des voix dans Tele2. La deuxième étape sera mise en œuvre après les approbations d’investissement direct étranger, qui devraient être obtenues au deuxième trimestre 2024 ce qui permettra à Iliad de détenir environ 28,82 % des voix de Tele2 pour ainsi devenir son principal actionnaire.

L’actuel président du conseil d’administration de Tele2, Andrew Barron, ne briguera donc pas un nouveau mandat. “Après avoir assuré la continuité des comités du conseil d’administration et un plan de succession ordonné, le comité de nomination souhaite exprimer sa gratitude à Andrew Barron pour sa contribution significative et son leadership. Andrew est un membre actif et apprécié du conseil d’administration depuis six ans, apportant sa vaste expérience et sa profonde compréhension du secteur des télécommunications et du haut débit”, indique un communiqué. Il avait rejoint l’opérateur en 2018 dans le cadre de la fusion réussie avec Com Hem, dont il était président du conseil d’administration.

