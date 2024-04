Comment Free Pro accompagne la plus grande LAN de France

La Gamers Assembly s’est déroule ce weekend et Free Pro était partenaire de cet évènement pour amener connexion et sécurité aux plus de 2000 joueurs présents.

Se retrouver entre amis ou faire des rencontres autour de la passion commune du jeu vidéo, c’est le principe des LAN et la Gamers Assembly, qui s’est déroulé ce weekend à Poitiers en est un parfait exemple. Regroupant plus de 2000 joueurs, l’évènement doit permettre, outre l’accueil des participants, une connexion et une sécurité de réseau irréprochable et l’association organisatrice a de nouveau fait confiance à Free Pro.

Désiré Koussawo, président d’honneur de l’association Futurolan, offre ainsi en vidéo son retour d’expérience avec Free Pro. Pour assurer les différentes compétitions, il aura fallu fournir une grosse connexion de 10 Gbit, “la plus grosse connexion qu’on puisse trouver sur ce type d’évènement en France”. Mais ce n’est pas le seul challenge demandé à l’opérateur, puisque chacun des joueurs présents dispose de sa propre adresse IP publique. Ainsi, sur l’ensemble de l’évènement et en comptant les partenaires, les exposants et même les visiteurs, ce sont 6000 adresses IP publiques qui ont été distribuées.



Pour ce type de compétition, il est nécessaire de choisir un opérateur qui dispose d’une certaine expertise dans le gaming et l’e-Sport. Free Pro a pour sa part fait ses preuves avec certains évènements très connus comme la ZLan ou le ZEvent via Jaguar Networks. “Contrairement au réseau d’entreprise, plus que de la complexité ou de la sécurité, on va avoir besoin d’une grosse bande passante, une faible latence […] et également une expertise assez particulière qu’on a la chance de trouver avec Free Pro, c’est une protection contre les attaques DDOS” explique Désiré Koussawo.

Ainsi, “le partenariat avec Free Pro nous a permis de cocher toutes les cases“. Il indique par ailleurs avoir profité de cette protection anti-DDOS lors de l’édition précédente et souligne l’importance des services fournis et du lien direct avec l’opérateur. “Avoir un interlocuteur qui nous accompagne en amont, pour préparer l’évènement, accompagner et adapter le produit...” est assez important, d’autant que l’évènement se déroule à Poitiers, qui ne dispose pas forcément des mêmes infrastructures que les plus grandes villes. Sans oublier la réactivité durant le weekend fatidique, nécessaire dans le milieu de l’événementiel.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox