TF1+ est désormais directement disponible sur les TV connectées Samsung

TF1 continue d’étendre la disponibilité de sa plateforme et affirme que dès aujourd’hui, toutes les Smart TV Samsung vendues disposent de sa nouvelle plateforme, directement préinstallée.

Lancée en début d’année, la plateforme TF1+ continue de déployer ses ailes sur de nombreux supports. S’il a récemment été intégré aux box de SFR, le service n’entend pas se contenter d’une présence sur les box des opérateurs. En effet, la Directrice générale adjointe de TF1 affirme aujourd’hui que toutes les TV connectées Samsung vendues depuis hier embarquent l’application TF1+ sur leur écran d’accueil.

Ainsi, à la manière de Canal+ ou d’Oqee par exemple, TF1+ apparaît comme un choix de service auquel accéder sur les diverses versions de Tizen. La filiale du groupe Bouygues avait déjà signé un partenariat avec LG, qui est le second plus gros acteur du marché derrière Samsung (35%) et affirme ainsi être présent sur toutes les TV connectées en France à l’exception de Panasonic. Mais l’objectif est bien sûr d’être présent sur tous les écrans et de rester attractif, notamment via certaines innovations comme la recommandation adaptée à l’écoute conjointe prévue pour juin. TF1+ entend également s’isntaller en Belgique et Suisse dans l’année.

