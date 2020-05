Abonnés Freebox Delta et Révolution : l’application MyCanal fait peau neuve avec deux nouveautés et une grosse surprise à venir

L’application MyCanal sur iOS a été mise à jour aujourd’hui, avec de grosses nouveautés et un petit peu de teasing au programme.

Dans cette nouvelle version estampillée 4.5, l’application MyCanal a revu entièrement son lecteur vidéo sur iPhone et iPad. Ainsi, une nouvelle architecture de code optimisée est proposée, mais surtout un nouveau design, des boutons -10s et +10s très réclamés et une fonctionnalité d’appui long pour faire une avance rapide débarquent sur la version iOS.

Autre nouveauté, cette fois pour les utilisateurs d’appareils Chromecast. Tous les problèmes rencontrés par les utilisateurs de la clé streaming de Google devraient avoir disparus, “tout a été refait du sol au plafond” indique la release note de l’application. Un autre ajout à noter : la fonction “mini player” est désormais disponible. Petite précision de la part du service : “ pendant quelques semaines vous ne pourrez plus utiliser votre iPhone/iPad pour contrôler une lecture déclenchée depuis Google Home. Pas d’inquiétude, ça va revenir très bientôt ! “

Et MyCanal continue de plancher sur son application, puisque le service tease une grosse arrivée prochainement à la fin de sa note de mise à jour. ” Et ce n’est pas tout, car très bientôt attendez-vous à une grosse surprise ! “. Les utilisateurs peuvent ainsi s’attendre à encore plus de changement sur leur appli.

MyCanal est l’application officielle, qui permet aux abonnés Cana/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair sur iOS et Android. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay. MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Mini 4K (découvrez notre test).