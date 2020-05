Twitter : le réseau social prévoit d’intégrer un outil permettant de surveiller les réponses offensantes

Twitter test actuellement en interne, un nouvel outil dans le but de prévenir les utilisateurs lorsqu’ils sont sur le point d’envoyer une réponse offensante à un tweet.

En effet, dans le but d’assainir le réseau social, Twitter est en train d’expérimenter un nouvel outil en interne. Ce dernier a été développé dans le but d’analyser le langage des utilisateurs, comme le rapporte un porte-parole du réseau social au média Bloomberg. L’outil n’est actuellement testé que sur iOS et n’analyse que les réponses aux tweets.

« Quand les choses s’enveniment, vous pouvez dire des choses que vous ne pensez pas. » a précisé le compte officiel @TwitterSupport. « Pour vous permettre de repenser votre réponse, nous menons une expérience sur iOS. Vous aurez la possibilité de corriger le message avant sa publication s’il contient un langage qui pourrait être préjudiciable ».

Ainsi, les utilisateurs composant des réponses offensantes verront une nouvelle notification les incitants à modifier leur message.

Initialement, Twitter avait décidé de laisser une grande liberté à ses utilisateurs. Résultat ? De nombreux bots ont fait leur apparition sur le réseau social, mettant en avant de fausses informations ou encore de la publicité.

Cette opération a donc pour but de contrôler les propos malveillants des utilisateurs, afin d’en faire un réseau social plus sain.