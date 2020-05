Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms… Free Mobile fait le plein de nouveaux services, le passage éclair de TF1 Mobile etc..

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

2 mai 2013 : Free Mobile déploie une flopée de nouveaux services

Un peu plus d’un an après le lancement de Free Mobile, les deux forfaits proposés aux abonnés s’enrichissent de nouveaux services, dont certains inédits. On trouve parmi ces cinq nouveaux services : le filtrage d’appel et SMS, les numéros abrégés ou encore la protection contre les renvois d’appels. Tous les services étaient inclus dans les deux forfaits proposés à l’époque par Free Mobile, respectivement à 2€ et 19.99€ par mois.

2 mai 1996 : Wanadoo se révèle au grand public

C’est le lendemain de la fête du travail que le fournisseur d’accès internet lancé par France Télécom reçoit son premier abonnement, en la personne de Serge Soudoplatoff, qui tenait à l’époque le blog Almatropie. Les abonnés suivront petit à petit, pour atteindre le million 4 ans plus tard. On peut rattacher plusieurs innovations au FAI, notamment la création de l’un des tout premiers App store avec “Le bazar bleu”, mais aussi différents services proposés comme des webmails. Pensez-y la prochaine fois que vous verrez une adresse mail wanadoo.fr, c’est un peu d’histoire sous forme d’un courriel que vous aurez en fait reçu. 😉

Pour les plus curieux, l’architecture du service est encore trouvable sur le net, via ce lien.

3 mai 2016 : Freebox TV continue de s’enrichir

La grande variété de chaînes de télévision est l’une des forces des offres Free et pour cela, l’opérateur a continué à ajouter des chaînes à son bouquet Freebox TV au fil des ans. En 2016, c’était carton plein : 8 chaînes TV supplémentaires dont notamment OKLM TV, éditée par Booba et Toonami qui est toujours diffusé aujourd’hui, mais ce n’est pas tout ! L’opérateur de Xavier Niel en avait profité pour ajouter 2 services de replay (Téva et Paris Première). Encore un peu ? Les services de VOD Disneytek et abctek proposés sur la Freebox se mettaient en même temps à proposer des films accessibles en Full HD et en Dolby Digital, c’était également le cas de Canalplay, encore proposé à l’époque.

2 mai 2006 : TF1 s’essaye aux forfaits mobiles

Vous connaissez TF1 Mobile ? Peu de chance, cette marque issue d’un partenariat entre TF1 et Bouygues Telecom n’a pas existé très longtemps. Lancée il y a 14 ans et visant un public de plus de 25 ans avec trois mini-forfaits, d’une heure, 1h 30 et 2h pour entre 19.90€ et 29.90€ par mois et la possibilité d’accéder à certaines productions du groupe TF1 n’ont pas convaincu le public. Un passage éclair, moins d’un an après son lancement la marque fermera ses portes discrètement, sans communiqué officiel.

Le logo de cette marque presque éphémère

06 mai 1998 : L’iMac chamboule tout

Apple a fait très fort avec le lancement de son iMac en 1998. Succès instantané, cet ordinateur aura changé radicalement Apple, en créant une gamme de produit orientée vers le consommateur classique qui traversera les années. Le premier modèle d’iMac a été commercialisé à 1 299$ et son design vous parlera forcément si vous êtes un petit peu fan d’informatique.

Pour promouvoir son produit, Apple avait fait appel à Jeff Goldblum dans une pub très simple