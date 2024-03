Deux profils en un sur Instagram avec cette nouvelle fonctionnalité

Instagram teste une nouvelle fonctionnalité offrant la possibilité d’avoir deux profils en un, nommée “Flipside”.

À moins de passer en profil privé, tout le monde peut voir votre contenu publié sur Instagram. Afin de remédier à cela, le réseau social teste actuellement “Flipside”, une fonctionnalité qui permet d’avoir un second profil Instagram, rattaché au principal. Vous aurez donc la possibilité d’avoir un profil privé qui vous permettra de partager photos et vidéos avec les gens que vous souhaitez. “Flipside” permet d’avoir un nom de profil, une biographie et une photo totalement différents de votre compte principal.

La fonctionnalité n’est pas encore disponible. Mais lorsque ce sera le cas, une icône en forme de clé s’affichera en bas a droite de l’écran afin de pouvoir basculer entre vos deux profils.

