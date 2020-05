Idée confinement : testez votre habileté avec un jeu gratuit sur Freebox mini 4K

Vous avez du temps à tuer ? Univers Freebox vous propose aujourd’hui de découvrir un jeu d’adresse disponible gratuitement sur le Play Store de la Freebox mini 4K ou via ce lien.

Disponible sur le Play Store de la Freebox mini 4K, Rolly Ball est un jeu d’adresse où il s’agit d’amener votre bille le plus loin possible en évitant les obstacles distillés sur votre route et d’obtenir ainsi le plus gros score possible. Le niveau est infini et s’arrête quand votre bille a été détruite dans une chute ou au contact d’un obstacle.

Le jeu est très simple sur le papier, moins dans les faits. Oubliez ainsi d’emblée la télécommande Freebox qui complique grandement la tâche et rend l’expérience carrément frustrante. Nous vous conseillons plutôt d’utiliser une manette avec son stick pour davantage de réactivité et de précision.

Si la caméra du jeu bouge pour suivre la bille dans ses déplacements et permettre des mouvements plus précis, elle ne porte malheureusement pas assez loin pour grandement anticiper les obstacles. Une anticipation également compliquée par le fait que les niveaux sont générés aléatoirement. Durant notre test, nous n’avions en effet jamais le même niveau deux fois de suite.

Quant aux obstacles, il y a des descentes ou montées un peu raides, des plates-formes en mouvement, des rails dans le vide, des tubes, des lasers qui s’activent et se désactivent et des lames tournantes.

Il peut même arriver que les obstacles se multiplient. Bon courage ainsi pour passer entre les trois lames tournantes ou quand il faudra traverser deux plates-formes en mouvement qui se suivent.

Faites également attention à ces rampes par-dessus lesquelles on passe facilement en étant bien lancé. Gare enfin à ces boules noires, en fait des boules explosives qu’il ne faut pas approcher de trop près, contrairement aux diamants à collecter.

Comme dit plus haut, n’attendez ainsi pas un jeu ultra simple avec de gros scores dès le départ et sans la moindre dose de patience. Il vous faudra sans doute recommencer un paquet de niveaux avant d’atteindre un score honorable.

Concernant les graphismes et la bande sonore, sans être extraordinaires, ils restent propres. Il y a peut-être cette musique un peu répétitive que certains souhaiteront couper. En l’absence d’option dédiée, il leur faudra ainsi couper le son du téléviseur.

Peut-être l’objet d’une prochaine mise à jour, sachant que la dernière remonte à fin janvier 2020. Elle ajoutait d’ailleurs de nouveaux obstacles.

VERDICT

Si vous devez vous contenter de la télécommande, passez votre chemin. En revanche, si vous avez un contrôleur tel que la manette Freebox et aimez les défis, le jeu Rolly Ball peut se montrer intéressant. D’autant plus qu’il est gratuit, sans la contrepartie de la publicité.