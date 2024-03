Orange promet de ne pas augmenter le tarif de son offre Livebox “Coup de Pouce Internet”

Dans le cadre de son accord signé avec l’État pour le déploiement de la fibre, plusieurs engagements ont été pris par l’opérateur historique. Y compris celui de conserver un tarif “social” pour son offre dédiée aux personnes aux moyens limités.

Outre des promesses autour du déploiement de la fibre optique et l’instauration d’un droit au raccordement, Orange a également pris un autre engagement avec l’État hier : celui de maintenir ses tarifs sociaux, tant sur l’ADSL que la fibre optique.

La secrétaire d’État chargée du numérique Marina Ferrari a en effet confirmé que l’opérateur s’est engagé à conserver le même tarif pour son offre “Coup de Pouce Internet”, proposée uniquement aux personnes dont le quotient familial CAF ou MSA est inférieur ou égale à 700€ ou pour les personnes bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

Il s’agit bel et bien d’une offre triple play, qui propose 500 Mb/s symétriques, appels illimités vers les fixes de France métropolitaine et DOM ainsi que de 110 destinations, mais aussi 140 chaînes TV avec un décodeur, le tout pour 15.99€/mois, tant en fibre qu’en ADSL, et sans engagement. Ce tarif doit donc ainsi être maintenu par l’opérateur historique, sans possibilité de le changer, une bonne nouvelle pour les foyers en bénéficiant qui n’auront ainsi pas à craindre de mauvaises surprises sur leur facture.

Source : Alloforfait

