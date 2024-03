iPhone : il sera bientôt possible d’installer des applications depuis le Web

Apple vient d’annoncer plusieurs changements dus à la nouvelle réglementation européenne, dont une vraie petite révolution : les utilisateurs sur le vieux continent pourront télécharger et installer des applications directement depuis le site des développeurs sur leur iPhone.

Le DMA doit chambouler l’écosystème tech en Europe, notamment du côté d’Apple. Ce dernier va ainsi offrir plus de flexibilité aux développeurs qui distribuent des applications dans l’UE, avec plusieurs changements d’importances qui auront des impacts non seulement sur les entreprises créant et distribuant les applis, mais aussi sur ceux qui les utilisent.

En effet, le changement le plus important est le fait que les applications iOS ne seront plus exclusivement proposées sur l’App Store pour l’iPhone, mais pourront ainsi être téléchargée directement depuis le web. Une autorisation qui ne s’obtient cependant pas sans avoir montré patte blanche et en répondant aux exigences de sécurité imposées par la firme de Cupertino. Mais Apple entend mettre à disposition tous les outils nécessaires pour faciliter la distribution des applis, mais alerte sur le fait que la sécurité sera forcément moindre et que certaines fonctionnalités d’iOS pourraient ne pas fonctionner avec les applis télécharger depuis le web.

