Google Maps n’est plus disponible lors d’une recherche sur Google

Pour se conformer au Digital Markets Act, Google modifie le fonctionnement de Google Maps.

Il va falloir changer vos habitudes quant à l’utilisation de Google Maps via une recherche sur Google. Désormais, si vous tapez une adresse sur Google, seulement une image fixe sera affichée. Il n’est plus possible de cliquer sur l’image ou d’avoir un itinéraire avec l’adresse indiqué comme avant.

Dans un communiqué, Google affirme se conformer au DMA, cette nouvelle réglementation européenne qui vise à protéger la concurrence. Google ne doit donc plus mettre en avant ses propres services. “Plusieurs dispositions du nouveau règlement impliquent des arbitrages difficiles, qui ne seront pas sans conséquences pour les personnes et les entreprises qui se servent de nos produits. À titre d’exemple, les modifications apportées à nos résultats de recherche sont susceptibles d’orienter une part plus importante du trafic vers des intermédiaires ou des agrégateurs, au détriment des fournisseurs directs que sont les hôtels, les compagnies aériennes, les commerçants et les restaurants.” explique Google dans son communiqué.

