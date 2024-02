Iliad fait des prouesses en Italie, son serveur Pop 100% fibre semble imbattable

La fibre d’Iliad élue la plus rapide sur l’année 2023 en Italie par nPerf. L’opérateur surpasse ses rivaux sur les débits descendants et montant mais aussi sur la latence.

Deux ans après son lancement de l’autre côté des Alpes, le serveur Pop baptisé Iliadbox se démarque sur tous les indicateurs en 2023. Fort de ses 172 000 abonnés, l’opérateur revendique aujourd’hui une position de leader en termes de gains de nouveaux abonnés sur l’internet fixe parmi les 5 grands FAI. Son offre à 24,99€/mois (19,99€ si abonné Iliad mobile) attire non seulement par son positionnement tarifaire attractif mais aussi par ses performances.

Début février, Iliad Italia s’est vu récompensé par le baromètre annuel nPerf des connexions fixes. Elu réseau fixe FTTH le plus rapide d’Italie en 2023, l’opérateur a surpassé assez clairement la concurrence en termes de vitesse de téléchargement, d’upload et de latence.

En comparaison avec tous les types de connexions internet fixes, Iliad s’impose comme le leader incontesté avec des performances de débit descendant de 388 Mb/s, soit plus du double de TIM (2nd en download). La position est encore renforcée par les performances upload qui atteignent 264 Mb/s – soit plus du triple de Vodafone, second sur cet indicateur- et par le net avantage en termes de latence (18 ms) qui se traduit par une meilleure réactivité de la connexion.

Au classement des réseaux FTTH , Iliad obtient la meilleure performance avec 578,16 Mb/s en download et 400,88 Mb/s en upload et reçoit la certification de la fibre la plus rapide du pays.

Benedetto Levi, PDG d’iliad Italia a déclaré :« Iliad a toujours fait de l’innovation et de la transparence au cœur de sa mission et nous sommes fiers de proposer une connexion fibre ultra-rapide à un prix clair et accessible, contribuant ainsi à accélérer la transition du pays vers une véritable connectivité très haut débit. et une société numérique pleinement inclusive”. Aujourd’hui, 13 millions de foyers italiens sont éligibles à la fibre d’Iliad.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox