Bouygues Telecom lance de nouveaux forfaits mobiles très attractifs

Bouygues Telecom propose quatre nouveaux forfaits sur son site dont certains incluent la 5G.

Petit tour d’horizon des quatre forfaits disponibles sans engagement. Tout d’abord un forfait offrant 20 Go d’internet en France avec la 4G facturé 6,99 euros par mois. Il inclut évidemment les appels, SMS et MMS en illimités et offre 16 Go de data en Europe et DOM. Ensuite, l’opérateur propose un forfait avec 80 Go d’internet en France en 4G pour 8,99 euros par mois avec appels, SMS et MMS illimités ainsi que 20 Go de data en roaming en Europe et DOM.

Du côté des forfaits incluant la 5G, on retrouve un forfait avec une enveloppe data de 100 Go en France pour 11,99 euros par mois avec appels, SMS/MMS illimités. Lors de vos déplacements en Europe et DOM, vous pourrez bénéficier de 25 Go de data. Pour finir, un forfait avec 200 Go d’internet est proposé à 17,99 euros par mois avec appels, SMS et MMS illimités. Une enveloppe de 30 Go de data et allouée en roaming en Europe et DOM.

À noter que pour le forfait 20 Go et 80 Go, il est possible de bénéficier de la 5G pour un supplément de 3 euros par mois. Concernant la carte SIM, elle sera proposée en triple découpe et vous sera facturé 1 euro à la commande.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox