Ca c’est passé chez Free et dans les télécoms : la Freebox Révolution encore plus connectée, 15h pour 140€/mois chez Bouygues…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

19 février 2013 : Free lance AirMédia sur la Freebox Révolution

Une option de plus en plus utilisée de nos jours, mais bien moins courante le 19 février 2013. A cette date, l’opérateur de Xavier Niel permettait ainsi aux détenteurs d’iPhone d’envoyer des fichiers depuis leur mobile jusqu’au Server ou de les lire directement sur le player Révolution.

Voici à quoi ressemblait alors AirMedia sur iPhone, iOS en a fait du chemin depuis !

20 Février 1986 : La Cinq arrive sur les écrans français

C’est l’arrivée de la 2ème chaîne privée après Canal + en France : la 5 est lancée il y a 38 ans. C’est la première chaîne privée en France financée uniquement par la publicité et elle restera à l’antenne pendant 6 ans avant d’être remplacée par Arte. Une chaîne assez particulière qui a marqué la télévision française, mais qui est aussi connue pour son créateur que l’on connaît dorénavant pour d’autres activités. En effet, le créateur de la société France 5 n’est autre que… Silvio Berlusconi !

23 Février 2006 : le forfait de Bouygues Telecom Néo est annoncé

10 ans après la sortie de son premier forfait mobile, Bouygues Telecom annonce un nouveau forfait qui renouvelle la définition de l’illimité. Le forfait Néo présenté le 23 février 2006 propose en effet les appels illimités vers fixes et mobiles dès 20h tous les jours, avec 7 gammes de forfaits proposant entre 2 et 15 heures d’appels par mois le tout pour un prix sur 12 mois allant de 43.90€/mois à 147.90€/mois.

23 Février 2016 : Orange lance la VoLTE et la VoWiFi L’opérateur historique était en effet le deuxième à lancer les appels 4G, après Bouygues Telecom en novembre 2015. Le 23 février 2016, la VoLTE et de la VoWiFi étaient annoncés par Orange, après avoir testé la première chez certains abonnés. Pour les appels WiFi, il faudra attendre encore quelques temps pour un déploiement effectif. Une bonne avance de la part des concurrents de Free, puisque SFR s’est pour sa part lancé en 2017. En comparaison, l’opérateur de Xavier Niel a lancé la VoLTE en septembre 2021 et la VoWiFi en 2022. Entre 5 et 6 ans d’écart selon les concurrents, il était temps pour Free de se mettre à la page.

24 Février 1950 : premier direct à la télévision Française

C’est un événement dans le paysage de la télévision française : les heureux détenteurs d’un poste de télévision ont pu voir pour la première fois un programme diffusé en direct. C’est une pièce de théâtre retransmise en direct de la Comédie-Française à Paris : “Le jeu de l’amour et du hasard” de Marivaux.

24 Février 2020 : le gouvernement relance son plan THD

Face à une initiative jugée au point mort par beaucoup de collectivités, l’Etat annonçait le 24 février réinjecter 280 millions d’euros dans le Plan France Très Haut Débit, visant à couvrir la France en fibre optique. Une initiative saluée à l’époque, même si l’ampleur du chantier nécessite des fonds très importants pour parvenir au 100% fibre en 2025. Certaines associations réclament d’ailleurs régulièrement de nouvelles subventions ou réglementations pour permettre au déploiement de la fibre en France de se dérouler correctement.

25 Février 2005 : création de France Ô

Un anniversaire au goût amer, puisque la chaîne France Ô désormais arrêtée aurait fêté ses dix-neuf ans cette semaine. Elle a été créée le 25 février 2005 en tant que successeur de RFO Sat sur le réseau Outre-Mer. Le but de la chaîne est de promouvoir la diversité culturelle et de faire découvrir l’Outre-Mer à la France métropolitaine. Après des années de bons et loyaux services, le canal dédié à l’Outre-Mer cessera finalement d’émettre le 24 août 2020, vous pouvez d’ailleurs trouver les dernières minutes de la chaîne ci-dessous, pour les nostalgiques.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox