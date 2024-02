Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : Free débarque pour casser la baraque, la fin d’une époque annoncée par Orange…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs…

12 Février 2004 : Une troisième Freebox voit le jour

La deuxième génération des Freebox a vu le jour avec la Freebox V3 qui apporte un tout nouveau design à la Freebox le 12 février 2004. Plus compacte, dotée d’un affichage LED que n’avaient pas les versions précédentes, la Freebox V3 fait aussi table rases de connectiques inutilisées comme les connecteurs RCA et le second connecteur téléphonique. A noter la Freebox V3 était surnommée… la coquille saint-jacques, on imagine facilement pourquoi en voyant son look.

V1, V3, V6, des designs toujours renouvelés pour Free (sans mentionner la Delta ou la Pop…).

12 Février 2013 : la Freebox Révolution passe au Bluetooth

Une nouveauté qui nous paraît pourtant bien habituelle, mais qui a son importance dans l’histoire des Freebox. Le 12 février 2013 a en effet été déployé un nouveau firmware de la box incluant la gestion du Bluetooth. L’occasion également pour Free d’annoncer qu’il allait proposer un clavier et une manette compatible avec ce nouveau standard.

14 Février 2005 : YouTube est créé

Un an et dix jours après Facebook, c’est une nouvelle plate-forme qui changera internet qui apparaissait. Issu d’une volonté de pouvoir partager ses vidéos simplement et gratuitement sur le web, YouTube est né à la Saint-Valentin 2005. La plate-forme a bien évoluée depuis, notamment après son rachat par Google, mais à l’époque c’était une plate-forme sans prétention permettant tant aux créatifs qu’aux familles de partager des instants vidéos à grande échelle. La première vidéo postée sur YouTube en est le parfait exemple : il s’agit simplement de l’un des fondateurs de YouTube décrivant des éléphants dans un zoo.

14 Février 2012 : Free Mobile permet l’achat d’un téléphone en plusieurs fois

Peu de temps après son lancement, l’opérateur de Xavier Niel a continué à s’améliorer et à proposer de nouveaux services. Ainsi, le 14 février 2012, Free permettait enfin aux abonnés Free Mobile de payer leur mobile en plusieurs fois. A l’époque, il fallait donc acheter votre appareil sur l’espace abonné, avec la possibilité d’échelonner le paiement sur 12 ou 24 mois selon le modèle. Les prémices de la solution Free Flex lancée des années plus tard.

Petit retour dans le passé avec les smartphones du moment…

16 Février 2016 : Orange annonce la fin du RTC

L’opérateur historique prépare la fin d’une époque. Orange annonçait en effet aux opérateurs et à l’Arcep sa volonté d’arrêter progressivement le RTC, support des services de téléphonie traditionnelle analogique et numérique. A l’époque, l’opérateur n’annonçait pas vraiment de date précise, cette annonce faisant office de prévention, mais depuis 2021 Orange a déjà coupé le réseau dans quelques communes et prévoit une extinction très progressive.

Crédit image : SFR Business

18 Février 1999 : Un nouvel opérateur est né

Happy birthday to Free ! C’est la date clé de cette semaine, une filiale d’Iliad est lancée au milieu du mois de février 1999 sans que l’on se doute de l’impact qu’elle va avoir sur le monde des télécoms. Mais c’est quelques mois après que Free surprendra son monde en lançant le premier accès à internet gratuit puis c’était l’escalade des révolutions avec le triple play, son arrivée sur le marché mobile en 2012… Une histoire folle qui mériterait presque son petit documentaire.

18 Février 2011 : Orange lance sa Livebox 2 Une nouvelle Livebox a vu le jour ! Avec un Wi-Fi à la norme n (donc pour des débits jusqu’à 300 Mbps), quatre ports éthernet et deux ports USB la box semblait avoir tout pour plaire lors de son lancement le 18 février 2011. Cependant, on notait déjà un couac : l’absence d’un routeur Gigabit Ethernet. Puisque malgré les capacités théoriques en WiFI, le routeur étant quant à lui cantonné à 10/100 Mbit/s en réseau local. Cette Livebox accusait un gros retard côté matériel, de l’avis de nombreux spécialistes, mais était saluée pour son interface et sa finition. Elle était proposée à l’époque à partir de 39.90€/mois. Un design très épuré pour cette Livebox, qui sera remplacée par la Livebox Play deux ans plus tard

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox