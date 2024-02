Les appels et SMS vers l’UE seront encore payants jusqu’en 2029

Si les frais de roaming ont bel et bien disparu au sein de l’Union Européenne, les appels intra-UE restent payants la majorité du temps et cela durera jusqu’en 2029.

Depuis 2017, vous n’êtes plus surfacturés pour utiliser votre forfait mobile dans pays de l’UE qui n’est pas le vôtre. Cependant, les appels et SMS émis depuis la France et vers un autre pays d’Europe occasionnent des frais supplémentaires. Suite à une décision prise en 2019, ces frais sont plafonnés à 0.23€ la minute d’appel ou 0.072€ (TVA incluse) pour un SMS.

Le Parlement européen a cherché à supprimer ces frais, mais les opérateurs s’y sont régulièrement opposés, notamment l’association ETNO qui regroupe plusieurs acteurs influents des télécoms. Les opérateurs craignaient Le plafond devait disparaître en mai prochain, mais a finalement vu sa durée de vie prolongée jusqu’en 2032, avec une échéance importante.

En effet, dans le cadre d’un texte de compromis accepté par la Commission et le Parlement européen, la Commission devra mettre en place une mesure pour que ces frais intra-UE soient supprimés au 1er janvier 2029. Les appels et SMS vers l’Europe devraient ainsi être au même prix qu’un appel national. Cependant, en 2032, les co-législateurs de l’UE devront prendre la décision de renouveler ou non la suppression de ces frais.

Source : Euractiv

