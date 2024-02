5G : Orange déploie toujours à toute vitesse la bande 3.5 GHz, Free Mobile assez lent face à la concurrence

Si Free reste évidemment l’opérateur proposant la plus grande couverture 5G en France, Orange quant à lui continue de déployer à toute allure la bande 3.5GHz qui permet d’accéder à des débits plus élevés.

L’ANFR a dévoilé cette semaine son observatoire mensuel du déploiement des réseaux 5G d’Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom pour le mois de janvier 2023. En comptant les mutualisations, 36 088 sites 5G sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs de téléphonie mobile. La quasi-totalité de ces implantations 5G sont autorisées sur des sites existants, déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G. Seuls 7 sites n’hébergent que de la 5G.

Free Mobile reste confortablement leader concernant la couverture 5G à travers la Métropole avec 18906 sites actifs, contre 12467 chez Bouygues Teelcom, 11 192 chez SFR ou encore 9092 chez Orange. La dynamique reste la même avec trois stratégies distinctes : Free compte sur une forte couverture en misant sur la bande-fréquence 700 MHz tout en déployant à son rythme et là où il en a besoin la bande reine (3.5G Hz), quand Orange pour sa part déploie presque uniquement sur cette bande-fréquence qui apporte plus de débit. SFR et Bouygues quant à eux optent pour utiliser la bande 2100 MHz en complément de la 3.5 GHz.

La stratégie de Free Mobile lui permet ainsi de proposer sa 5G à 94,5% de la population française, en utilisant une bande fréquence plus basse qui porte plus loin et traverse mieux les murs, en échange de performances moindre par rapport aux bandes plus hautes (2100 MHz et 3.5GHz). Pour leurs parts, Bouygues, SFR et Orange annoncent couvrir respectivement, 75%, 70% et 60% de la population.

Orange garde un rythme impressionnant

L’opérateur historique démarre l’année avec un déploiement assez intense pour la 5G, avec 324 nouvelles activations dans la bandes 3.5 GHz, contre 213 chez SFR, 192 chez Bouygues Telecomp et seulement 151 chez Free Mobile. Orange reste donc leader incontesté sur cette bande “reine” de la 5G avec 9035 sites actifs contre 5660 chez Free, 7760 chez SFR et 7462 chez Bouygues Telecom.

Même en termes de déploiement 5G au global, l’opérateur de Xavier Niel est dernier alors qu’il avait assez bien performé le mois précédent, avec 207 activation toutes bandes confondues, contre 294 chez Bouygues et 259 chez SFR par exemple.

Free cependant n’est pas inquiet, “sur la 3.5 GHz, “on considère déployer assez de sites dans les zones où on en a besoin”, nous a confié fin septembre le nouveau directeur général de Free, Nicolas Thomas. Selon l’opérateur, ce déploiement est long et compliqué puisqu’il requiert beaucoup de travaux, notamment en matière d’installation des équipements sur les sites. Il faudra cependant tenir ses engagements, à savoir avoir déployé la bande 3.5 GHz sur 8000 sites d’ici la fin de l’année 2024.

