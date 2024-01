C’est officiel, la Freebox Ultra est la première box avec le WiFi 7

Ce n’était plus vraiment un secret, mais la nouvelle a bien été officialisée lors de la keynote de l’opérateur.

La nouvelle norme de WiFi débarque donc en France avec la Freebox Ultra. Un WiFi qui promet des débits bien plus rapides, jusqu’à 6 Gbit/s avec une connexion plus stable et de meilleures performances.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox