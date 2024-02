iOS 18 pourrait être la plus grosse mise à jour de l’histoire de l’iPhone

La prochaine mise à jour de l’iPhone apporterait des changements majeurs. iOS 18 est attendu pour septembre prochain.

Une mise à jour historique. En effet, comme l’indique Mark Gurman, journaliste de Bloomberg, iOS 18 est considéré comme la plus grande mise à jour en interne chez Apple. Cette mise à jour majeure devrait apporter l’IA générative ainsi que le RCS.

Avec l’arrivée de l’IA générative, Siri devrait grandement s’améliorer. De plus, l’IA viendrait s’intégrer au sein des principales applications d’Apple. Par exemple, l’application Message, intégrer l’intelligence artificielle, viendrait assister à la rédaction d’un message. Pour Apple Music, elle permettrait de créer des listes de lecture intelligentes. Enfin, on trouverait aussi de l’IA dans les applications consacrées au monde du travail, telles que Pages ou Keynote.

Annoncé en novembre dernier, le RCS devra donc faire son entrée avec iOS 18. Adopté déjà par Google Message, le Rich Communications Services apportera les accusés de réception, les indicateurs de saisie, les images et les vidéos en haute définition, et les messages audio entre utilisateurs d’iPhone et de smartphone Android.

Un premier aperçu d’iOS 18 devrait être dévoilé en juillet 2024 lors de la conférence dédiée aux développeurs, la WWDC (Worldwide Developers Conference).

Source : 01Net

