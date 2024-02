Abonnés Freebox Ultra : comment basculer vers une offre sans pub sur Netflix et Disney+

La Freebox Ultra inclut de nombreux services SVOD au sein de son offre, comme Amazon Prime mais aussi Netfix et Disney+ Standard avec pub. Univers Freebox vous propose un tuto simple si vous souhaitez vous débarrasser de la publicité sur ces plateformes.

Pléthores de contenus sont à découvrir si vous êtes abonnés Freebox Ultra, tant sur Netflix que sur Disney+ et bien d’autres services. Cependant, pour les deux plateformes citées précédemment, c’est la formule avec publicité qui est incluse et vous pourrez ainsi voir des spots apparaître durant votre visionnage. Si l’abonnement en lui-même peut convenir à certains, d’autres aimeraient se débarrasser de la publicité et c’est possible… À condition de payer.

Passer à une offre Netflix sans publicité

La procédure est sensiblement identique pour les deux services et il est nécessaire de se rendre sur votre espace abonné Freebox et ce depuis votre réseau Freebox directement. Une fois connecté, rendez-vous dans la rubrique télévision.

Choisissez ensuite Netflix dans le cas présent et vous verrez s’afficher un texte puis trois cases à cocher selon la formule que vous désirez : Standard avec pub (inclus), Standard (7.50€/mois supplémentaires) ou l’offre Premium (14€/mois supplémentaires). Les prix sont calculés en faisant la différence entre la valeur de l’abonnement Standard avec pub (5.99€/mois) et celle des autres offres.

Cliquez ensuite sur “changer d’offre” puis validez votre choix. Il sera pris en compte par Free et Netflix et le montant supplémentaire sera prélevé sur votre facture Freebox.

Changer d’offre Disney+

Ici encore, vous devez vous rendre dans la même section mais cliquer sur Disney+. Il vous est ainsi proposé de basculer vers une autre offre au choix, là encore avec un supplément basé sur la différence entre le prix de l’offre Standard avec pub et les autres. Vous avez ainsi le choix entre 3€ supplémentaires par mois pour l’offre standard et 6€ supplémentaires pour l’offre Premium.

Il ne reste plus qu’à valider pour obtenir ce changement. Le supplément est toujours prélevé sur votre facture Freebox.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox