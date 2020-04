Idée confinement : faites travailler les réflexes de vos enfants grâce à un jeu gratuit disponible sur Freebox mini 4K

En attendant la fin du confinement, il faut bien trouver des occupations, y compris et surtout pour les enfants si vous télétravaillez. Univers Freebox vous propose ainsi de découvrir un jeu tout mignon disponible gratuitement sur le Play Store de la Freebox mini 4K ou via ce lien.

Disponible sur le Play Store de la Freebox mini 4K, Dinosaur Run est un runner s’adressant aux jeunes enfants. Le principe est simple : il faut avancer tout en évitant les obstacles, afin d’aller le plus loin possible et de marquer le plus gros score possible. Un type de jeu intéressant pour les bambins dans le sens où il leur fait travailler le sens de l’observation et les réflexes.



PS : confinement oblige, nous avons pris les captures avec les moyens du bord

Dès le lancement, la cible du jeu est confirmée avec les graphismes de type dessiné animé et le petit fond de guitare tout en légèreté.

Ce fond sonore est d’ailleurs loin d’être déplaisant et ne devrait ainsi pas agacer l’adulte à proximité. Au pire, on peut désactiver les bruitages et la musique depuis les paramètres accessibles via l’oeuf avec la roue dentée.

Concernant la prise en main, elle se révèle des plus simples. Le petit T-Rex avance en effet tout seul à l’écran, de la gauche à la droite de l’écran, et on ne gère que les sauts avec le bouton Ok de la télécommande Freebox ou le bouton 3 de la manette Freebox.

Mais “contrôles simples” ne signifie pas pour autant “zéro challenge”. L’enfant va en effet devoir rester concentré sur ce qui se passe à l’écran pour sauter au bon moment. Dans la zone prairie, il y a notamment ce grand arbre qui dissimulait jusqu’au dernier moment un grand dinosaure. L’enfant comprendra également vite qu’il faut savoir partir à point. Il y a par exemple ce dinosaure qui ralentit au dernier moment et sur lequel le joueur atterrit, perdant ainsi la partie en ayant sauté trop tôt. Outre les dinosaures, il faut sauter par-dessus la végétation comme les cactus.

Pour empêcher la monotonie et pimenter les parties, les environnements (désert, prairie, etc.) sont enchaînés de la même façon, mais les obstacles des niveaux sont générés aléatoirement. Vous pouvez ainsi avoir beaucoup de dinosaures lors d’une partie, et plein de cactus durant la suivante.

La difficulté est en tout cas justement dosée pour permettre d’avoir rapidement de bons scores, ce qui incite à rejouer pour battre son précédent record.

Depuis une section de la page d’accueil, il sera d’ailleurs possible d’accéder à ses réussites.

VERDICT

Avec ses graphismes mignons, sa musique reposante, sa prise en main aisée, ses petits mécanismes pour pimenter les parties et son aspect scores, Dinosaur Run est petit runner vraiment adapté pour les enfants. Sachant qu’il est totalement gratuit, il serait dommage de ne pas l’essayer.