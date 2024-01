ADSL : les vols de cuivre ont doublé en un an et ce n’est pas prêt de ralentir d’après Orange

L’opérateur observe avec dépit de plus en plus de vols de câbles de cuivre et estime avoir perdu 23 millions d’euros à cause de ces actes malveillants.

Déterrer et découper des câbles par lesquels passent le réseau téléphonique et l’ADSL pour en revendre le cuivre est une pratique de plus en plus fréquente. Orange, en charge du réseau cuivre, explique que la pratique a doublé entre 2022 et 2023. Certaines régions sont particulièrement touchées comme les Hauts-de-France avec 600 incidents.

Un problème bien sûr pour les abonnés en bout de ligne qui se retrouvent privés de connexion internet ou de téléphone le temps que le réseau soit rétabli mais aussi pour l’opérateur. Orange explique en effet que ces actes de malveillances augmentent de façon “considérable” la charge de travail de ses équipes et lui ont coûté 23 millions d’euros sur l’année qui vient de passer. Même s’il est parfois critiqué pour un entretien peu soigneux du réseaux assez ancien, Orange insiste que les réparations sont assez complexes notamment à cause du risque de vol. D’où le choix de l’opérateur de prioriser les lieux où des infrastructures critiques sont présentes : hôpitaux, préfectures, casernes de pompiers…

Source : Clubic

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox