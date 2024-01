Netflix, Disney+ et Apple TV+ pourraient utiliser une astuce pour contourner la chronologie des médias

Une astuce permettrait aux géants du streaming d’esquiver la chronologie des médias en France.

Cette obligation n’existe qu’en France. La chronologie des médias prévoit un délai réglementaire entre la sortie d’un film au cinéma et sa diffusion sur des chaînes TV ou sur une plateforme de SVOD. Un principe mis en place dans les années 80 avec l’arrivée en force de la télévision. Pendant la pandémie de COVID-19, la chronologie des médias a été assouplie. En effet, les services de streaming ont obtenu l’autorisation de diffuser leurs longs métrages 17 mois après le début de leur exploitation dans les cinémas contre 36 mois auparavant. Cependant, 17 mois est un délai toujours trop long pour les services de SVOD et n’hésite pas à passer à la trappe la diffusion dans les salles de cinéma pour proposer leurs productions directement sur leurs plateformes.

Mais il semblerait que les plateformes comme Netflix, Disney+, Prime Video ou encore Apple TV+ puissent avoir recours à une astuce pour proposer un film exploité en salles à leurs abonnés sur l’hexagone. Certaines d’entre elles envisageraient de proposer une version différente d’un film, souvent baptisée “Director’s Cut”. Grâce à cette version plus longue que la version en salles, le contenu disposerait d’un autre visa d’exploitation. Pour la loi française, cela correspondrait à un tout nouveau film. Les plateformes de streaming auraient donc tout le loisir de diffuser un film sans enfreindre la chronologie des médias.

Une zone grise pour contourner la loi

BFMTV a interrogé une source proche du secteur du cinéma. Cette dernière indique “On est dans une zone grise”. Et pour cause, afin que le Centre National du Cinéma (CNC) attribue un nouveau visa d’exploitation, il faut absolument que les deux œuvres soient ” différentes et que ce soit le souhait du réalisateur “. Plus précisément, “Il ne faut pas que cette nouvelle œuvre dure dix minutes de plus que l’originale, et que ce soit simplement une volonté de contourner la chronologie des médias”.

Une source interne à l’un des leaders du secteur du streaming, a indiqué à Tech&Co : “Sur le papier, utiliser un autre visa d’exploitation pour passer outre la chronologie des médias est possible. Mais ça pourrait susciter une énorme levée de bouclier de la part des exploitants de salles. Un gros acteur comme Netflix ou Disney ne pourrait pas se le permettre. Un acteur plus petit, qui ne représente pas une grosse menace pour les salles, comme Apple TV+, pourrait éventuellement le faire”.

Source : BFM TV

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox