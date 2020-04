Un nouveau service VOD débarque sur les Freebox

A l’occasion du ramadan, un nouveau service VOD débarque sur les Freebox à destination des abonnés au bouquet Maghreb+.

Après l’arrivée la semaine dernière de Rotana Comedy, une nouvelle chaîne dédiée à l’humour, le bouquet Maghreb+ s’enrichit d’un nouveau service de vidéo à la demande baptisé « Maghreb VOD ». On y retrouve plus de 150 contenus à découvrir ou à revoir, comme des fictions, magazines pour toute la famille et les programmes des chaînes Nessma, Samira TV et Echorouk TV. Pour y accéder, il suffit de se rendre dans la rubrique « Replay » des Freebox et être abonné au bouquet Maghreb + à 7,99€/mois, lequel comprend 15 chaînes.

A l’occasion de ce lancement, des programmes sont à l’honneur comme la première saison de « Nsibti Laaziza » (Ma belle-mère chérie), une série tunisienne hilarante qui met en avant de grandes stars du pays dans des situations cocasses. Mais aussi « Ezzawj Errahel » où deux amoureux voyageurs cuisinent des plats dans un ton drôle et décalé. Et enfin un film « 3aelt Zizi » avec l’histoire d’une petite fille enjouée présentant les aventures des membres de sa famille.