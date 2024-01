Abonnés Freebox : nouvelles promotions sur une sélection de Smart TV déjà abordables, jusqu’à 340 € économisés

Samsung propose de nouvelles offres de remboursement disponibles sur la boutique en ligne de Free sur sa gamme de Smart TV UHD.

De quoi faire des économies en ce début d’année. Plusieurs offres de remboursement ont été lancées ce mardi 2 janvier et sont proposées jusqu’au 15 janvier dans la boutique Smart TV dédiée aux abonnés Freebox. Elle concerne la gamme Crystal UHD qui est la moins onéreuse parmi les modèles proposés chez Free.

L’offre la plus alléchante est bien sûr celle sur le téléviseur 85″ , puisque les 140€ remboursés se cumulent avec 200€ de remise immédiate (offre disponible jusqu’au 9 janvier), soit 340€ d’économies. Mais si vous n’avez pas besoin ou la place pour un si grand écran, vous pouvez vous tourner vers les modèles 75″, 50″ et 43″ qui bénéficient respectivement d’une ODR de 80€, 50€ et 40€. Pour en profiter, il faudra constituer un dossier en suivant la procédure indiquée dans cette brochure.

Tous les modèles commercialisés dans la boutique disposent d’Oqee pré-installée pour bénéficier de ses chaînes Freebox directement sur votre téléviseur. D’autres modèles, notamment OLED ou QLED bénéficent en ce moment de promotions jusqu’au 9 janvier. Pour en savoir plus sur la possibilité d’accéder à cette boutique de Smart TV, nous avons réalisé un tutoriel vidéo vous expliquant tout en détail.

