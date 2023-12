Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : des cadeaux, des nouveaux contenus et une nouvelle carte mobile

Cette semaine, 2 autres chaînes optionnelles pour enfant, TV Pitchoun et TV Pitchoun Music, ont été mises au clair durant toutes les vacances et même au delà . Plus d’infos…

Free enrichit son service de streaming gratuit Oqee Ciné. Six nouveaux films ont fait leur apparition comme Robin des Bois avec Kevin Costner, Y a t’il un flic pour sauver l’humanité et encore un nouveau spectacle des Chevaliers du Fiel chantent. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Prime : 2 nouveaux jeux PC gratuits à récupérer, Asteroids: Recharged et A Tiny Sticker Tale. Plus d’infos…

Freebox Révolution, One et Devialet : 2 nouvelles radios thématiques ont été ajoutées. Plus d’infos…