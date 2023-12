Freebox : Free ajoute 6 nouveaux films et un nouveau spectacle sur son service de streaming gratuit

Oqee Ciné s’enrichit une nouvelle fois, avec l’ajout de 6 nouveaux films et un nouveau spectacle.

OQEE Ciné, c’est le service d’AVOD de Free qui propose plus de 500 films et séries gratuits, Celui-ci est disponible sur le player Freebox Révolution, Pop, Devialet et Mini 4K, mais aussi en mobilité via l’application Oqee by Free puis encore via les TV connectées Android TV et les navigateurs.

Et comme chaque semaine, de nouveaux contenus gratuits viennent d’être ajoutés. C’est ainsi que vous pouvez retrouver dés maintenant l’héroïsme et la bravoure de Robin des Bois incarné par Kevin Costner, dont les aventures légendaires ont captivé des générations (sans oublier la chanson de Bryan Adams, nommée au Oscars, qui vous restera dans la tête jusqu’en 2024).

La beauté et la fougue de Laetitia Casta, bien déterminée à accomplir sa vocation malgré les réticences de la société et de son fiancé interprété par Jean-Paul Rouve dans La jeune fille et les loups.

La gloire et la passion qui lie Barbra Streisand et Omar Sharif dans la comédie musicale culte Funny Girl pour laquelle la célèbre chanteuse fut récompensée par l’Oscar de la meilleure actrice.

La musique et la gloire encore, mais aussi ses affres et ses démons, dans le documentaire évènement Eric Clapton : la vie en blues, portrait sans complaisance du “Dieu de la guitare” à la carrière fulgurante et chaotique, raconté notamment par BB King, Jimi Hendrix et George Harrison.

L’amour inavoué et à jamais sublimé de la gouvernante et du majordome de Darlington, incarnés par le duo inoubliable formé par Emma Thompson et Anthony Hopkinsdans Les vestiges du jour, chef-d’oeuvre de romantisme et de délicatesse mis en scène par James Ivory.

L’humour et les pitreries des Chevaliers du Fiel mettent le feu au sapin, et de l’inénarrable Leslie Nielsen qui forme avec Ophélie Winterune équipe improbable chargée d’une mission de la plus haute importance dans la parodie Y’a t’il un flic pour sauver l’humanité?

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox