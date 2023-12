Free annonce encore de nouvelles chaînes offertes sur la Freebox

En plus de celles déjà annoncées, 2 autres chaînes sont offertes à partir d’aujourd’hui.

En plus de Mélody TV offerte jusqu’au 3 janvier ainsi que 8 chaînes françaises à partir du 31 décembre, Free annonce qu’il propose à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 8 janvier la mise au clair des chaînes TV Pitchoun. Un cadeau qui fera certainement plaisir aux plus jeunes durant cette période de vacances de Noël.

TV Pitchoun, sur le canal 159 de Freebox TV. Cette chaîne propose une programmation riche et variée : émissions musicales, émissions en plateau avec des chroniqueurs : DIY, Défis, Histoire, Jeux de société, jeux vidéos, émission consacrée à la parentalité… mais aussi des chroniques extérieures : Les Aventures de Pitchoun, l’Interview Pitchoun.. le tout accompagné de dessin animé. Cette grille des programmes fait de TV Pitchoun une chaîne 100% familiale.

Pitchoun Kids Music, sur le canal 161 de Freebox TV. Il s’agit d’une chaîne musicale, avec des chansons et des clips en différentes langues, pour les plus jeunes, mais aussi des chansons plus variées mais toujours avec une animation adaptée aux enfants.

Pour bénéficier de cette mise au clair, il n’y a aucune manipulation à réaliser, il suffit de vous rendre sur les canaux indiqués à partir de maintenant et jusqu’au 8 janvier.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox