Play Store : Google exige une clarification concernant les abonnements

Google invite les développeurs des applications sur le Play Store à plus de transparence concernant les abonnements.

Pour les applications mobiles disponibles sur le Play Store de Google, il existe plusieurs modèles économiques : la totale gratuité, la gratuité avec publicité, la gratuité avec achats intégrés, le paiement complet dès le téléchargement ou l’abonnement. Concernant le dernier, Google réclame d’ailleurs des clarifications de la part des développeurs. Les nouvelles conditions annoncées par le géant américain concernent déjà les nouvelles applications du Play Store. Elles devront être mises en oeuvre dans les deux mois pour les autres.

Google estime en effet que certaines conditions d’abonnement ne sont pas totalement transparentes pour les utilisateurs. La firme de Mountain View fait allusion aux infos concernant le coût de l’abonnement, la fréquence de prélèvement, les fonctions disponibles et la procédure de résiliation. Mais il s’intéresse aussi et surtout aux périodes d’essai proposées par certaines applications, avec des infos devant être claires et précises concernant la durée d’essai, les fonctions disponibles durant cette période d’essai et la date à laquelle l’utilisateur bascule en payant. Par ailleurs, un e-mail sera envoyé aux utilisateurs afin de les prévenir de la fin de la période d’essai ou du renouvellement d’un abonnement, ce qui augmentera les résiliations, mais réduira également les demandes de remboursement.

