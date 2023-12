La Corse s’équipe pour recevoir la 6G avec un câble sous-marin nouvelle génération

Un câble sous-marin de toute dernière génération vient d’être déployé au large de Bastia. Ce dernier se raccorde à un autre câble qui relie Marseille à l’Inde.

Nommé BlueMed, ce nouveau câble sous-marin vient d’être déployé au large de Bastia. Ce câble mesure 25 km et fait au maximum 4 cm de diamètre. Comme l’explique Thierry Tomiet, le directeur général pour la France de la société Sparkle, filiale de l’opérateur italien TIM : “C’est un câble noir, soit on le dépose au fond de la mer quand les profondeurs le permettent, à plusieurs milliers de mètres sous l’océan, soit on l’enterre de façon à pouvoir le protéger et qu’il soit résistant aux agressions diverses et variées, par exemple les bateaux qui vont déposer l’ancre. C’est un navire câblier qui l’a installé tout au long de son parcours jusqu’à la plage de l’Arinella. Et puis les dernières centaines de mètres ont été faites par des plongeurs qui l’ont à la fois enterré quand cela était possible, et puis quand c’était nécessaire, l’ont fixé avec des petites ancres au fur et à mesure”.

Composé de 4 paires de fibre optique, ce câble apporte “un minimum de 25 térabits sur chaque paire de fibres qu’on a connectée. Ça représente 10, 20, peut-être 100 fois plus que tout ce qui a été apporté jusqu’à présent par les autres câbles sous-marins qui sont plus anciens. On a donc vraiment un câble de toute dernière génération qui pourra permettre d’affronter toutes les évolutions de la technologie. On commence à installer la 5G, mais avec ce câble-là on pourra voir arriver la 6G et aller plus loin encore, c’est vraiment la fibre pour l’avenir de la Corse”. Lorsque la fibre optique est amenée en masse à un endroit, cela permet de booster l’activité et de développer l’économie, affirme Thierry Tomiet.

Source : France Bleu

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox