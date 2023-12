Orange permettra bientôt d’utiliser son forfait mobile sur l’Apple Watch à l’étranger, une première en France

Les abonnés Orange auront bientôt la possibilité d’accéder à l’itinérance des données depuis leur montre connectée.

Un lancement prévu le 19 décembre. L’opérateur historique annonce à WatchGeneration qu’il lancera la fonctionnalité d’itinérance sur l’Apple Watch dans un peu moins d’une semaine. Pour en profiter, il faudra bien sûr avoir activé l’option d’eSIM sur les montres connectées d’Apple et bénéficier de watchOS 10.2 et d’un iPhone avec iOS 17 minimum.

Pour l’heure, aucune possibilité similaire n’est proposée chez SFR par exemple, qui permet l’utilisation de son forfait sur les montres connectées de la firme de Cupertino, mais uniquement dans l’Hexagone. L’opérateur historique explique également qu’il est nécessaire de “voyager dans un des pays où les réseaux partenaires d’Orange proposent la 4G et la VoLTE et être sous couverture. Il faut activer le service « données à l’étranger » sur la montre et ne pas avoir bloqué le roaming dans son Espace client. Il faut s’assurer que son offre principale inclut du roaming ou souscrire des pass et options sur son offre principale pour éviter le hors forfait sur son smartphone et sur sa montre“.

Nos confrères expliquent par ailleurs que la fonctionnalité n’est pas réservée à l’Apple watch, puisque les appareils tournant sous Wear OS en disposent aussi.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox