Un employé d’Orange vole 9000€ de chèques cadeaux et de smartphones pendant un an

Un joli butin qui a finalement été retrouvé dans les Côtes-d’Armor.

En début de semaine, un employé de l’opérateur historique a reçu la visite d’agents de police pour perquisitionner son domicile. Bonne pioche pour les forces de l’ordre, qui retrouveront des milliers d’euros de cartes cadeaux ainsi que du matériel volé à son employeur.

L’employé d’Orange avait été signalé pour un achat suspect et a finalement reconnu les faits. Les vols ont commencé en septembre 2022 dans les bureaux de l’opérateur situés à Lannion et cela a duré jusqu’au mois d’octobre 2023. Le trentenaire avait récupéré pour 7000€ de chèques-cadeaux, mais avait aussi dérobé des smartphones et certains équipements pour une valeur de 2000€. C’est en voulant utiliser les chèques cadeaux qu’il a attiré l’attention des forces de l’ordre. Il sera jugé le 19 avril 2024.

Source : Clubic

