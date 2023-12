Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : Free Mobile frappe fort , la Freebox innove, SFR passe au mobile…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

12 décembre 2007 : Free déploie l’IPv6

Vous avez dit avant-gardiste ? L’opérateur de Xavier Niel a été l’un des premiers opérateurs dans le monde à faire évoluer son réseau vers la nouvelle connectivité IPv6 le 12 décembre 2007. Pour les néophytes, cette technologie permet d’affecter à chaque appareil connecté sa propre adresse IP et renforce notamment le niveau de sécurité et la qualité des services fournis. Les choses ont bien changé depuis 2007, dorénavant les opérateurs sont encouragés à déployer l’IPV6 sur toutes leurs box et Free est bien en avance, proche des 100%. Un autre chantier est cependant bien plus lent pour l’opérateur : celui du déploiement de ce protocole sur ses forfaits mobiles.

12 décembre 2018 : Xavier Niel calme le jeu après l’engouement pour la Freebox Delta

Un peu moins d’une semaine après le lancement de la Freebox Delta, le patron de Free a du reprendre la parole sur Univers Freebox le 12 décembre 2018 pour calmer les quelques mécontents. En effet, malgré un engouement sans failles pour la nouvelle offre haut de gamme de l’opérateur, plusieurs voix s’étaient élevées pour dénoncer notamment la politique des frais de migration : ces derniers étaient supprimés pour les abonnés depuis plus de huit ans, le seuil est passé à 5 ans avec une rétroactivité pour ceux ayant déjà souscrit. De plus, le server ayant énormément attiré de futurs abonnés mais le player constituant un obstacle, Xavier Niel annonçait alors l’arrivée d’une nouvelle offre qui sera bien sûr l’offre Freebox Delta S.

14 décembre 2004 : Free donne le coup d’envoi de la TV en HD par l’ADSL

Une avant-première mondiale ! Le 14 décembre 2004, Free annonçait la diffusion de deux chaînes en haute définition via son nouveau réseau ADSL 2+. Cette diffusion a été réalisée en partenariat avec France Télévisions, sur deux canaux, avec des programmes provenant des chaînes du groupe. Une démonstration de force pour le réseau de Free à l’époque, qui souhaitait commercialiser la TV en HD à l’avenir, une fois la haute définition proposée par assez de chaînes.

14 décembre 2021 : la VoWiFi enfin sur les iPhone pour les abonnés Free Mobile

Lancée en février de la même année par l’opérateur, la VoWiFi manquait encore à l’appel sur les terminaux d’Apple. Une nouvelle mise à jour d’IOS venait rectifier le tir il y a deux ans de cela. Depuis elle a bien sûr été activée sur de nombreux terminaux et forfaits, mais l’intégration chez Free a été assez tardive par rapport à la concurrence.

15 Décembre 1992 : SFR ouvre le deuxième réseau GSM en France

C’est l’arrivée du deuxième opérateur après France Télécom sur le marché de la téléphonie mobile. Bien que le marché du téléphone mobile soit encore réservé à un public de niche, le 15 décembre 1992 marque les premiers pas d’un autre opérateur que France Telecom dans ce domaine, nommé SFR. Bouygues Telecom suivra, deux ans plus tard.

La téléphonie mobile mettra plusieurs années à s’installer dans les poches des Français. Si pendant deux ans, Itinéris et SFR rivaliseront d’opérations de communication pour engranger des abonnés, c’est peu de temps avant l’arrivée d’un troisième opérateur que le premier forfait grand public débarque, nommé “Déclic” est lancé par France Télécom. Pour vous donner une idée, deux ans après le lancement du réseau de SFR, le nombre d’abonnés en France est alors de 280 000.

L’occasion de vous montrer l’un des premiers téléphones GSM français : l’Alcatel 9109 HA !

15 décembre 2009 : Free lance l’enregistrement des programmes à distance

La Freebox n’en finit pas d’être enrichie de nouvelles fonctionnalités. Le 15 décembre 2009, l’opérateur de Xavier Niel annonce une nouvelle fonction pour son magnétoscope numérique inclus dans les Freebox HD : l’enregistrement à distance. Dès cet instant, les abonnés pouvaient ainsi programmer leurs enregistrements depuis leur espace abonné. Si ce n’est pas encore une application pour smartphone (le terminal n’étant pas encore très démocratisé), la fonctionnalité était assez complète avec plusieurs types d’enregistrements proposés.

Il était ainsi possible de programmer un enregistrement immédiat, différé, ponctuel ou périodique mais aussi de réaliser l’opération directement depuis votre grille des programmes. La qualité de l’enregistrement était adapté aux définitions proposées par les différentes chaînes de Freebox TV : HD, SD ou version “bas débit”. A noter qu’il était également possible d’enregistrer ses programmes sur un disque dur externe et d’en réaliser deux en même temps. Merci Free !

15 décembre 2020 : Free Mobile lance sa 5G, sans surcoût

Si Free n’a pas été le premier, il a été le moins grippe-sou ! L’opérateur de Xavier Niel a en effet été le seul à proposer la 5G sans surcoût dans son offre à 19.99€. Pour l’occasion, l’enveloppe de data de ce forfait a d’ailleurs été revu à la hausse, passant de 100 à 150 Go par mois. Il évoluera ensuite pour passer à 210 Go.

Outre la vente de forfaits, l’opérateur frappait également très fort en annonçant d’emblée posséder le réseau 5G le plus étendu de France. Une prouesse réalisable grâce à l’utilisation des fréquences 700MHz, déjà utilisée pour la 4G, lui permettant à l’époque de couvrir 40% de la population dès le réseau activé. Free ne s’est cependant pas reposé sur ses lauriers, puisqu’il couvre, deux ans après plus de 87% de la population en 5G. Pour l’occasion, Xavier Niel avait d’ailleurs mouillé la chemise…

Pour vous remercier de votre soutien cette semaine, on voulait vous montrer à quoi vous aviez échappé 😅 pic.twitter.com/smi2xO4f1s — Free (@free) December 19, 2020

16 décembre 1997 : Création de Neuf (connue sous le nom 9 Telecom)

Le fournisseur d’accès à Internet est né le 16 décembre 1997, sous l’impulsion du groupe Bouygues. Sa première offre commerciale double play sera lancée en 2002, sous le nom simple de “Tout9”, et proposait à l’époque l’accès à internet (jusqu’à 8 Mbit/s) et la téléphonie sur IP. Pour le triple-play, il faudra attendre la Neufbox Trio3C, en 2004, avec l’intégration de l’ADSL2+ et le support d’un décodeur NeufTV. L’opérateur a fourni l’ADSL pour 4.4 millions d’abonnés en 2007 avant d’être racheté par SFR l’année suivante.

17 décembre 2019 : Netflix débarque enfin sur Freebox Révolution

Enfin ! Après une arrivée au début du mois de décembre sur la Freebox mini 4K, les abonnés dotés de la box emblématique de Free ont pu, dès le 17 décembre 2019, accéder à la plus grande plateforme de SVOD directement sur leur player. L’opérateur en profitait également pour lancer une option permettant d’intégrer le coût de l’abonnement directement sur la facture Freebox.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox