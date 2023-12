Free Pro annonce avoir franchi le cap des 50 000 clients

L’opérateur vise un parc de 100 000 entreprises clientes d’ici fin 2024.

Lancé il y a moins de 3 ans, Free Pro a aujourd’hui conquis 50 000 clients sur ses offres Freebox Pro et mobile Free Pro, se félicite ce 13 décembre sur X, la filiale B2B d’Iliad. Son prochain objectif est de doubler son nombre de clients d’ici fin 2024.

Les TPE, PME et collectivités locales restent aujourd’hui le coeur de cible de l’entreprise et représentent 80% des ventes. L’opérateur ne cesse ainsi de grandir sur le marché des entreprises et occupe aujourd’hui 2% des parts de marché de la box entreprise. “Si nous poursuivons à ce rythme, nous serons à 10% d’ici cinq ans” a fait savoir fin novembre Stéphane Lemaitre, son directeur commercial.

Pas moins de 20 % des entreprises du CAC 40 sont également clientes de ses services, ou encore des administrations comme Conseil régional de Bretagne ou encore la Gendarmerie Nationale.

Time to thank you ! 🙌 Nous venons d’accueillir notre 50 000ème client – l’occasion de remercier chacun d’entre vous, clients, partenaires et collaborateurs, pour votre engagement et votre confiance au quotidien🤜 🤛 Nous sommes très fiers de vous avoir à nos côtés !🌟#Merci pic.twitter.com/0BmYnZf3iY — Free Pro (@FreePro) December 13, 2023

En avril 2022, Free Pro a notamment ajouter une corde à son arc en prenant une participation majoritaire au capital d’ITrust, spécialiste français de la cybersécurité. ce Pure player français est le seul acteur à proposer une plateforme de cybersécurité 100% propriétaire et 100% souveraine. Cette opération à permis à Free Pro de lancer son offre Cyber XPR pour démocratiser la cybersécurité auprès des entreprises, l’un des enjeux majeurs du secteur aujourd’hui.

