Cette extension Chrome est parfaite pour contourner l’anti-bloqueur de publicités de YouTube

Ce n’est surement plus un secret pour personne, YouTube lutte activement contre les bloqueurs de publicités. Une lutte plus ou moins efficace. Cependant, une extension Chrome tire son épingle du jeu

La répression de YouTube face aux bloqueurs de publicités peut avoir parfois l’aspect d’un coup d’épée dans l’eau. En effet, on recense beaucoup de désinstallations de bloqueurs de publicité qui ne sont plus efficaces et beaucoup d’installations d’autres qui arrivent encore à passer à travers les mailles du filet.

C’est le cas de Ad Speedup, une extension Chrome open source qui fait un pied de nez à la nouvelle politique anti-bloqueurs de publicités de YouTube. Ad Speedup ne ressemble pas vraiment à un bloqueur de publicités traditionnel puisqu’il ne bloque pas les publicités. Cette dernière a la capacité de faire croire à YouTube que vous regardez les publicités. Elle arrive à accélérer la lecture des publicités, avec une vitesse de lecture seize fois supérieure à la normale. Ce qui permet d’à peine percevoir les publicités. Mais ce n’est pas tout, l’extension coupe le son et passe les publicités lorsque c’est possible et tout ça de façon automatique.

Pour en profiter, il suffit d’installer l’extension via le Chrome Web Store et peut être installée sur Google Chrome et tous navigateurs basés sur Chromium comme Microsoft Edge, Brave, Vivaldi et Opera. A noter que Ad Speedup peut-être utilisé en parallèle d’un autre bloqueur de publicités.

Source : 01Net

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox