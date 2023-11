Réseau mobile : la 5G devrait s’installer rapidement en Europe et le trafic mobile serait triplé dans 5 ans

La GSMA, réunissant 1000 acteurs des télécoms, prévoit une multiplication par trois de l’usage du réseau mobile d’ici 2028. Un effet de l’adoption importante de la 5G à travers l’Europe.

Sur le vieux continent, le trafic mobile moyen est de 20 Go par mois selon la GSMA. Dans son dernier rapport, elle explique qu’il devrait passer à 56 Go en 2028 pour l’Europe occidentale. Une augmentation assez importante, y compris dans les pays de l’Est et du centre de l’Europe, avec un passage de 14 à 37 Go en 2028.

L’augmentation du trafic est en tout cas une certitude pour l’organisation, qui l’attribue notamment à une très forte adoption de la 5G prévue d’ici 5 ans. Le nombre d’utilisateurs d’internet sur mobile devrait passer à 479 millions d’ici 2030, soit 15 millions supplémentaires et 87% des connexions devraient se faire en 5G , contre 11% en 2022. À titre de comparaison, la 4G passerait de 75% des connexions en 2022 à 12%. Une prévision qui a du sens, alors que 2030 est généralement une échéance choisie par plusieurs opérateurs pour mettre fin à leurs réseaux 2G et 3G.

Source : Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox