95% du piratage de la télévision en France provient de l’IPTV

Malgré la mise en place de dispositif pour lutter contre l’IPTV pirate, son utilisation en France augmente.

Dans un rapport de l’Acces (Association des chaînes thématiques), le streaming et IPTV pèsent pour 95 % dans le piratage de la télévision en France. D’ailleurs, 5,1 % des Français utilisent ces services et déboursent en moyenne 63 € par an pour les utiliser.

Ce n’est pas nouveau, le piratage d’évènements sportifs prend une grande place et ne cesse d’augmenter. Entre 2021 et 2022, on constate une augmentation de 30 %. À tel point que la France se place au-dessus de la moyenne européenne pour l’année 2022. Malgré la simplification des démarches de signalement auprès de l’Arcom, l’IPTV est loin d’avoir dit son dernier mot.

Lors du blocage d’un site pirate, seulement 7 % des utilisateurs se tournent vers une offre payante légale et 47 % poursuivent un usage illicite, en utilisant un autre site illicite gratuit ou en se tournant vers un service illicite payant. 46 % d’entre eux abandonnent l’idée de regarder le contenu qu’il cherchait à visionner. En France, le piratage de la télévision représente une source majeure de destruction de valeur, dont le montant est estimé, à un milliard d’euros par an.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox