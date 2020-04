Idée confinement : initiez les enfants aux sons des animaux grâce à une application gratuite disponible sur Freebox mini 4K

À l’heure du confinement, il faut trouver des occupations, y compris et surtout pour les enfants si vous télétravaillez. Univers Freebox vous propose ainsi de découvrir une application éducative disponible gratuitement sur le Play Store de la Freebox mini 4K ou via ce lien.

Disponible sur le Play Store de la Freebox mini 4K, “Les sons de la faune” est une application qui permet de faire découvrir aux enfants les sons de la faune, les sons de 80 représentants de la faune mondiale.



PS : confinement oblige, nous avons pris les captures avec les moyens du bord

Les enfants entendront ainsi des bruits qui leur sont ou leur deviendront peut-être vite familiers comme le chat, le chien, le pigeon, la vache ou le canard, et d’autres au contraire dont ils se passeront bien comme le moustique.

La page d’accueil : vraiment sommaire

L’interface est sommaire. Vous avez le bouton pour accéder à l’ensemble de la collection de sons, le bouton pour accéder à la liste de sons mis en favoris et un bouton pour quitter l’application.

En haut, vous noterez le mode aléatoire à cocher ou non. Il permet de faire défiler les fiches avec les sons dans l’ordre prédéfini ou de manière aléatoire.

La navigation dans l’interface se fait avec les flèches de la télécommande et le bouton OK. On peut également utiliser la manette Freebox avec une navigation passant par la croix multidirectionnelle ou le stick de gauche et une validation à l’aide du bouton 1 ou du bouton 3.

Des fiches qui auraient pu avoir quelques infos en plus

Les fiches comportent une photo de l’animal avec son nom juste au-dessus. Le son est lu automatiquement et peut-être réécouté avec le bouton en dédié, en position centrale.

Des boutons précédent et suivant permettent quant à eux de naviguer dans les différentes fiches. En haut à gauche, il y a enfin le bouton pour ajouter la fiche à la liste des sons favoris dont nous parlions plus haut.

Concernant les fiches, dommage qu’elles ne comportent pas quelques petites infos supplémentaires comme le milieu de vie, l’espérance de vie, le régime alimentaire, le poids ou le gabarit. Même si ça n’est pas le but initial, cela aurait été un plus pour une application à vocation éducative.

De la publicité en plein écran au programme

L’application est gratuite en contrepartie de la publicité. Sur les 15 premières minutes d’utilisation, nous avons eu deux fois un écran de publicité vidéo en plein écran. Deux vidéos de quelques secondes au moment où nous quittions la navigation dans les fiches. Même si la durée était courte, en termes d’expérience utilisateur, il y a mieux comme format…

VERDICT

L’application “Les sons de la faune” se montre simple dans son interface comme dans sa prise en main, ce qui rendra son utilisation aisée pour les enfants. Elle est assez riche en termes de sons.

L’application aurait en revanche pu ajouter quelques informations complémentaires sur chaque animal, pour gagner en consistance. Quant à la publicité, elle aurait pu être mieux intégrée, afin d’éviter l’affichage plein écran, aussi furtif soit-il.

Quoi qu’il en soit, cette application gratuite permettra d’occuper un peu les enfants tout en enrichissant leur culture générale. Bref, à essayer.