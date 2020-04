Covid-19 : Grâce aux Freebox connectées ou déconnectées, découvrez ceux qui ont quitté leur domicile durant le confinement

Francois04, propose une outil qui estime le nombre d’abonné ADSL et FTTH de Free en fonction du nombre de Freebox connectées au réseau, au niveau du NRA ou NRO. Tout cela est bien sûr anonyme, puisqu’il n’est pas possible de connaitre qui est l’abonné derrière chaque connexion.

Mais grâce à cet outil, francois04 a réussi a donné une estimation des Freenautes qui ont quitté leur domicile (et qui sont allés dans leur résidence secondaire ou dans leur famille par exemple) durant le confinement, depuis le 17 mars. Il précise que les estimations sont à prendre avec précaution, elles ne sont pas issues d’une véritable analyse statistique. Les résultats publiés ici sont à considérer pour leur valeur relative (comparaison entre zones) et non pour leur valeur absolue, les estimations étant uniquement produites à titre indicatif.

Francois04 explique avoir “pu observer une baisse du nombre des connexions freebox détectées, dans certaines zones, au niveau départemental et à un niveau plus local. Par rapport aux informations déjà publiées sur ces déplacements de population, ces diminutions des détections peuvent permettre d’estimer les niveaux relatifs des départs selon les quartiers de Paris”

Les résultats de l’étude sur la baisse des Freebox connectées au réseau Free sur la France entière

Les résultats de l’étude sur la baisse des Freebox connectées au réseau Free sur l’Ile de France

En synthèse, dans le “Grand Paris”, une diminution des détections des Freebox a eu lieu les 16 et les 17 mars, liée au départ d’habitants vers d’autres régions.

La diminution des détections est de 3% pour Paris (75), de 1,1% pour les Hauts-de-Seine (92).

L’estimation des départs réels est de 15 à 20% pour Paris, 5 à 7% pour les Hauts-de-Seine.

Les résultats de l’étude sur la baisse des Freebox connectées au réseau Free sur Paris

Pour comprendre la carte :

La taille des cercles sur la carte est proportionnelle à la baisse des détections des NRA/NRO, donc au nombre de départs dans la zone desservie par le central de raccordement.

Les cercles sont centrés sur l’adresse du central de raccordement des abonnés.

Les centraux pour les connexions fibre (NRO) sont représentés par les cercles jaunes, pour les connexions ADSL (NRA) par les cercles rouges.

Carte des baisses de connexions des freebox sur les centraux de raccordement entre le 15 et le 22 mars 2020

en jaune : réseau Fibre – en rouge : réseau Adsl

(crédit) Merci au fils de francois04, Martin

L’analyse par centraux de raccordement des abonnés montre des situations contrastées selon les différents quartiers de Paris, avec une baisse des détections variant entre 1 et 7% ce qui pourrait conduire à une estimation des départs représentant entre 5 et 30% de la population de ces quartiers.

Retrouvez l’intégralité de l’étude de francois04 sur francois04.free.fr/covid-19.html