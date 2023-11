Vodafone étudie de nouvelles options pour une consolidation en Italie, Iliad est à l’affût

Vodafone étudie une nouvelle fois des options en vue d’une consolidation en Italie. Après un premier échec en 2022, Iliad saisira une opportunité de grandir si elle se présente.

“S’il y a une consolidation en Italie, nous voulons y participer activement”, le directeur général d’Iliad Thomas Reynaud s’est montré on ne peut plus clair ce mardi 14 novembre lors d’un webcast en marge de la présentation des résultats trimestriels impressionnants du groupe de télécoms français. Une déclaration qui n’a rien n’anodin puisqu’elle intervient le même jour qu’une annonce de Margherita Della Valle, nouvelle directrice générale de Vodafone. “Le marché lui-même a besoin d’une action” a-elle fait savoir en ouvrant la porte une nouvelle fois à une consolidation de l’autre côté des Alpes. “Aucun opérateur en Italie n’offre un rendement supérieur au coût du capital” a t-elle ajouté avant de poursuivre : “Nous envisageons une série d’options. Nous n’avons pas de délais, nous n’avons pas d’échéances.”

Le groupe britannique étudierait la vente ou la mise en joint-venture de ses activités en Italie révèle Reuters selon des sources proches. Après s’être vu refuser une offre de 11 milliards d’euros en 2022, Iliad serait une nouvelle fois candidat. Selon le journal Il Sole 24 Ore Fastweb, filiale de Swisscom, serait également intéressé. Plus de 5 ans après son lancement de l’autre côté des Alpes, Iliad compte aujourd’hui plus de 10,6 millions d’abonnés. Lors du 3e trimestre, l’opérateur a enregistré un très beau succès commercial avec 382 000 nouveaux abonnés nets mobile et fixe ce qui représente sa meilleure performance depuis 3 ans. En septembre 2022, Xavier Niel a d’ailleurs acquis une participation d’environ 2,5 % dans le groupe Vodafone , soit une opération à environ 850 millions d’euros. Sa holding Atlas Investment avait alors profiter de l’occasion pour annoncer soutenir “l’intention déclarée publiquement de Vodafone de rechercher des opportunités de consolidation dans des zones géographiques sélectionnées, ainsi que ses efforts de séparation des infrastructures”.

